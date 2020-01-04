المتحدث باسم عبد المهدي: التحالف الدولي غير مسموح له القيام بأي عمل إلا بموافقة القائد العام

2020/01/04 | 19:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد اللواء الركن عبد الكريم خلف، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، أن قوات التحالف غير مسموح لها القيام بأي عمل إلا بموافقة القائد العام.

وأفادت وكالة الانباء العراقية عن خلف قوله، إن العراق لديه بدائل لتدريب القوات المسلحة، مشيرا الى ان قوات التحالف الدولي غير مسموح لها القيام بأي اعمال داخل البلاد إلا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة.

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