بعد اغتيال المهندس وسليماني.. متظاهرو بغداد: ماتوا قتلة المحتجين

2020/01/04 | 19:29 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق لم تهدأ #ساحة_التحرير في #بغداد منذ الإعلان عن مقتل #قاسم_سليماني و #أبو_مهدي_المهندس، في الغارة الأميركية التي استهدفتهما ببغداد، فجر يوم أمس الجمعة، حيث يحتفل المتظاهرون ويؤيدون […]

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