صالح لمكارون: حماية السيادة واعادة الإعمار تمثل الأولوية للعراق

2020/01/04 | 19:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى الرئيس العراقي، برهم صالح اتصالاً هاتفياً، اليوم السبت، من نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون....

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