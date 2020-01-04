2020/01/04 | 19:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بفداد-اين]صرح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء، عبد الكريم خلف، اليوم السبت، بأن العراق أصدر قرارا بتقييد عمل القوات الأمريكية بالبلاد بعد مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يقييد عمل القوات الأميركية في البلاد) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يقييد عمل القوات الأميركية في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).