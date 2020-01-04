2020/01/04 | 19:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد نائب رئيس لجنة التعليم العالي البرلمانية حسن المسعودي، السبت، أن هنالك جهود بغية تضمين منحة الطلبة المخصصة لطلبة الدراسات الاولية بالجامعات بموازنة العام المقبل، فيما اشار الى مساعِ بغية تعديل القانون الخاص بالمنح لتوسعة المنحة وشمول طلبة الدراسات العليا والمراحل الثانوية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم البرلمانية: نسعى لتضمين منحة الطلبة بموازنة العام المقبل ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم البرلمانية: نسعى لتضمين منحة الطلبة بموازنة العام المقبل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).