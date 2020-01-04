ترشيحات لمنصب الرئيس تثير

2020/01/04 | 19:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطرحت جماعات مقربة من التيار الصدري، اسماء لتولي منصب رئيس الوزراء للمرحلة الانتقالية، فيما اثارت الاسماء خلافات وحوارات داخل خيم الاعتصامات في ساحة التحرير.وذكر مصدر في ساحة التحرير لـ"كلكامش برس" ان "بعض المحسوبين على التيار الصدري اعلنوا عن مرشحين اثنين لتولي منصب رئيس الوزراء في المرحلة الانتقالية، هما القائد العسكري عبد الغني الاسدي، والقاضي رحيم العكيلي"، مبينا ان "الصدريين تواجدوا بكثرة اثناء اعلان المرشحين، للضغط على رئيس الجمهورية الذي طالب بتأييد شعبي من داخل التظاهرات لتمرير المرشح للحكومة".واضاف المصدر، ان "عددا من المدونين والمدنيين المشاركين في التظاهرات، رفضوا ترشيح مرشح بعينه، بل الالتزام بشروط المرشح المقبول، على ان يكون مستقلا ولم يتسلم منصبا في الحكومة العراقية بعد 2003".

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