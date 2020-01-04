بالصور .. بعد ساعة من وصولهما

2020/01/04 | 19:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةقدم نادي الكويتي الكويتي مساء اليوم السبت، ثنائي منتخبنا الوطني " امجد عطوان وعلاء عباس " بعد دقائق من وصولهما الى الكويت .وذكر موقع نادي الكويت عبر تويتر تفاصيل تقديم الثنائي العراقي في ظل تواجد رئيس واعضاء ادارة نادي الكويت وعدد كبير من مختلف وسائل الاعلام الكويتية والعربية والدولية .

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