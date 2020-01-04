"تناقض في خطاب الميليشيات".. تشييع سليماني بسيارة أميركية

2020/01/04 | 19:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سخر ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي من تشييع جثمان قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب مليشيا الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بسيارة شيفروليه أميركية، معتبرين أن في الأمر تناقضا في خطاب الميليشيات الموالية لإيران.

ووسط حشود من مناصري سليماني والمهندس والهتافات المناهضة لأميركا، سارت سيارة الـ "بيك أب" الأميركية، وهي مزينة بصور الرجلين.

وقال ربيع في حسابه على تويتر " تشييع الإرهابي قاسم سليماني بسيارة شيفروليه من صنع قاتليه".

وعلق @ShrlocH في حسابه على تويتر على عملية التشييع بالقول "بغيظوه (أي سليماني) وهو ميت"

وقال @Deliriu74816471 في تغريدة "تشييع سليماني برعاية شفروليه!"

وتساءل العتيبي وآخرون "لماذا لم ينقلوه بسيارة شاهين أو سماند الإيرانيتين؟"

وكرر هذا المغرد ذات التعليق لكن باللغة الفارسية:

وقتل سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس وآخرين بقصف قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه تم بواسطة طائرة أميركية من دون طيار.

وأعلن البنتاغون أنه "بتوجيهات" من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قام الجيش الأميركي "بعمل دفاعي حاسم لحماية الأفراد الأميركيين في الخارج بقتل قاسم سليماني.

وجاءت الضربة بعد أيام قليلة من قيام أنصار وعناصر من الحشد الشعبي كان المهندس معهم، بمهاجمة مقر السفارة الأميركية في بغداد الثلاثاء، الأمر الذي أثار غضب واشنطن.

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