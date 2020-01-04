2020/01/04 | 20:36 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادي الكويت الكويتي يقدم لاعبا منتخبنا الوطني امجد عطوان وعلاء عباس لوسائل الإعلام

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