2020/01/04 | 20:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد نجم المنتخب الوطني ونادي الشرطة، علاء عبد الزهرة، على انباء انتقاله الى صفوف خورفكان الاماراتي في الانتقالات الشتوية الحالية.انباء افادت بأن خورفكان الاماراتي، سيضم عبد الزهرة من اجل مساعدته لتفادي الهبوط في الدوري الاماراتي الممتاز.وقال عبد الزهرة في حديث للسومرية نيوز، إن “الانباء التي اشارت الى انتقالي لصفوف خورفكان الاماراتي، غير صحيحة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علاء عبد الزهرة يرد على انباء انتقاله لخورفكان الاماراتي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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