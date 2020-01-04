ريال مدريد ينتزع الصدارة “مؤقتا” بثلاثية في شباك خيتافي

2020/01/04 | 20:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتزع ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه بثلاثية نظيفة على مضيفه خيتافي في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ19 من “الليغا”.وسجل ثلاثية النادي الملكي كلا من حارس خيتافي دافيد سوريا بالخطأ في مرماه والفرنسي رافائيل فاران والكرواتي لوكا مودريتش في الدقائق 34 و53 و90+6 على التوالي.وبهذا الفوز،

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