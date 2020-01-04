انقسام في التحرير: القبعات الزرقاء تطرح والساحة ترفض.. خلاف المرشحين يحرق المطعم التركي

2020/01/04 | 20:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في بيان مقتضب لمعتصمي ساحة التحرير صدر مساء السبت، اعلنوا فيه عن سيطرة “القبعات الزرقاء” على مبنى المطعم التركي وتم خلال سيطرتهم على المبنى تسجيل مقطع فيديوي يطرح مرشحين اثنين لرئاسة الحكومة لمنحهما الشرعية التي يبحث عنها برهم صالح رئيس الجمهورية.مرشحان اثنان وطبقا لبيان المعتصمين فأن اصحاب القبعات طرحوا كل من عبد الغني الاسدي […]

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