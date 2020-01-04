بعد التهديدات الإيرانية بضرب المصالح الأميركية.. هذا ما سيخسره العراق

2020/01/04 | 20:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق أكد الخبير الاقتصادي محمد رؤوف، اليوم السبت، أن مئات #المشاريع التي تنفذها الشركات الأميركية والمنظمات الدولية ستتوقف كلياً عن العمل، في حال استمرار التوترات والتهديدات بضرب […]

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