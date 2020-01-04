كتائب حزب الله تدعو القوات العراقية للابتعاد عن قواعد تتواجد فيها القوات الامريكية

2020/01/04 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعت كتائب حزب الله، اليوم السبت، الأجهزة الأمنية العراقية، الى الابتعاد على قواعد القوات الامريكية في عموم البلاد.

وقال قائد العمليات الخاصة للكتائب، "على الاخوة في الاجهزة الامنية العراقية الابتعاد عن قواعد العدو الامريكي لمسافة لا تقل عن الف متر ابتداء من مساء يوم غد الاحد ".

وأضاف "على قادة الاجهزة الامنية الالتزام بقواعد السلامة لمقاتليهم وعدم السماح بجعلهم دورعا بشرية للصليبيين الغزاة".

بغداد اليوم - بغداد

حصلت بغداد اليوم على صوة توثق سقوط احد الصواريخ على منطقة الجادرية وسط بغداد بالتزامن مع سقوط أخر في ساحة الاحتفالات.

وذكر مصدر امني لـ ( بغداد اليوم ) ان "الصاروخ سقط بمنطقة سكنية في المربع الرئاسي وسط العاصمة ولم

بغداد اليوم- بغداد

أوضح مصدر أمني من محافظة صلاح الدين، السبت (04 كانون الثاني 2020)، تفاصيل الاستهداف الصاروخي لقاعدة بلد العسكرية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "صاروخين سقطا على البوابة الجنوبية لقاعدة بلد العسكرية، ولم يتم التعرف عن

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني ، السبت 4-1-2019 بسقوط صاروخ على ساحة الاحتفالات وسط بغداد.

واوضح المصدر لـ ( بغداد اليوم ) ان " صاروخاً من نوع ( كاتيوشا ) سقط على ساحة الاحتفالات وسط بغداد دون تسجيل اصابات حتى اللحظة".

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