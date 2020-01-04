الشرطة الفرنسية تقتل رجلا قرب باريس بعد حادث طعن أدى إلى مقتل شخص

2020/01/04 | 20:56 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد ـ وكالات : قال الادعاء إن الشرطة الفرنسية أطلقت الرصاص على رجل قرب باريس وأردته قتيلا يوم الجمعة بعد أن قام بعملية طعن بسكين في حديقة عامة فقتل شخصا واحدا وأصاب اثنين آخرين بجروح.وقال متحدث باسم الادعاء إن السلطات عثرت على مصحف في حقيبة المهاجم لكن «لا يوجد دليل في هذه المرحلة ...

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