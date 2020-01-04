حفتر يعلن «الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة » لصد عدوان تركي «غاشم « في ليبيا

2020/01/04 | 20:56 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد ـ وكالات : أعلن المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، ليل امس الأول الجمعة «الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة» لصد أي تدخل عسكري تركي في بلاده.وقال حفتر، الذي يسعى للسيطرة على العاصمة طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة «على كل ليبي حر حمل السلاح، رجالا ونساء، ...

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