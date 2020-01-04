بدء العد الأهوج

2020/01/04 | 20:56 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما العملية السياسية التي انطلقت بعد زوال النظام المباد تصل الى طريق مسدود، حيث يقف العراق اليوم أمام تحديات مصيرية تهدد وجوده وما تبقى له من امن واستقرار، وفي ظل حكومة تصريف اعمال؛ يأتي العمل الاميركي الاهوج عبر استهداف قافلة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني الجنرال قاسم سليماني ...

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