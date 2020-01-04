عطوان أول صفقات الكويت في الشتاء.. ورفيقاه في الطريق

2020/01/04 | 20:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت إدارة نادي الكويت إتمام التعاقد مع لاعب الوسط العراقي أمجد عطوان قادما من الشرطة العراقي، من أجل تعزيز خط وسط الفريق في أول صفقات الانتقالات الشتوية.ومن المنتظر أن يتم قيد عطوان بدلا عن الكولومبي دييجو كالديرون، الذي تم إنهاء التعاقد معه خلال الفترة الماضية.وتراهن إدارة الكويت على قدرات عطوان نجم منتخب […]

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