توفيق اوضاع الكنائس المصرية

2020/01/04 | 20:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي تزامناً مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد: بالإنفوجراف… طفرة في أعداد الكنائس والمباني التي تم تقنين أوضاعها حتى الآن، ليصل الإجمالي لـ 1412 كنيسة ومبنى على مستوى الجمهورية تزامناً مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، واستمراراً للجهود التي تبذلها الدولة في ملف تقنين أوضاع الكنائس، بهدف ترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية […]

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