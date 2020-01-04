2020/01/04 | 20:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… غادر لاعب الزوراء، علاء عباس، إلى الكويت، من أجل الانضمام بشكل رسمي لصفوف نادي الكويت.وقال عباس في تصريحات صحفية ، إنه انضم صحبة اللاعب أمجد عطوان، لصفوف الكويت بعد موافقة الزوراء على احترافه الخارجي.وأوضح أن عقده مع الزوراء يتضمن فقرة تجوز له فك الارتباط، في حال حصوله على عرض خارجي.ونوه “الزوراء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاء عباس يصير الى الكويت للانضمام بشكل رسمي لصفوف نادي الكويت) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاء عباس يصير الى الكويت للانضمام بشكل رسمي لصفوف نادي الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).