سمنت بابل.. تحصل على شهادة الجودة العالمية

2020/01/04 | 21:00 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

اعلنت الشركة العامة للسمنت العراقية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن حصول معمل سمنت بابل التابع لها على الاصدار الجديد لشهادة الجودة العالمية (ISO 9001- 2015) من شركة (BUREAU VERITAS) الفرنسیة الفاحصة لمعايير الجودة وتحديثاتها.

وبين مدير عام الشركة المهندس حسين محسن الخفاجي أن "شركة (BUREAU VERITAS) الفرنسية منحت معمل سمنت بابل الاصدار الجديد لشهادة الجودة العالمية بعد استكمال مراحل التدقيق خلال جولات ميدانية لكادر الشركة دون تسجيل أي حالة عدم مطابقة للنظام المطبق في المعمل"، موضحاً "أن الحصول على الشهادة الدولية للجودة يعد مؤشر وقياس واقعي يؤكد أن الشركة ومعاملها تعمل وفق أسس علمية في كافة المجالات منها التطبيق الكامل لمتطلبات إدارة الجودة بما يضمن إنتاج ذو جودة عالية مطابق للمواصفات المعتمدة".

ولفت المدير العام الى ان "المعمل المذكور يطرح منتجه من السمنت المقاوم بسعر (75) ألف دينار للطن المكيس الواحد فيما لايتجاوز سعر انتاجه من السمنت غير النمطي سمنت آبار النفط بصنفيه ( B وG ) الـ ( 160 ) ألف دينار للطن الواحد بعد ان كان يستورد من قبل الشركات النفطية العاملة في العراق وبمبالغ باهظة تصل إلى (400) دولار للطن الواحد، منوها بأن معمل سمنت بابل تأسس سنة 1955 بطاقة تصميمية (200000) طن سنوياً لإنتاج السمنت المقاوم للأملاح المطابق للمواصفات العراقية

رقم 5 لسنة 1984 اضافة الى إنتاج سمنت آبار النفط بصنفيه B وG.

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