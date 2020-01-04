بالصور... موقع سقوط صاروخ الكاتيوشا في الجادرية

2020/01/04 | 21:03 - المصدر: الغد برس

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موقع سقوط صاروخ الكاتيوشا في الجادرية

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موقع سقوط صاروخ الكاتيوشا في الجادرية

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