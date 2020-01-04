الأسدي والعكيلي يتسببان بشجار بين المتظاهرين واستعدادات لمسيرة احتجاجية في ساحة التحرير

2020/01/04 | 21:03 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفاد متظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد، مساء اليوم السبت، بأن مشاجرة اندلعت بين المتظاهرين بعد قيام جماعات مقربة من التيار الصدري بطرح مرشحين اثنين لرئاسة الوزراء، مشيرين إلى أن المتظاهرين الرافضين لذلك سينظمون مسيرة احتجاجية في الساحة.وقال المتظاهرون لـ"كلكامش برس"، إن "جماعات في ساحة التحرير مقربة من التيار الصدري، طرحت القائد السابق في جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن المتقاعد عبد الغني الأسدي، ورئيس هيئة النزاهة الأسبق القاضي رحيم العكيلي، كمرشحين لرئاسة الوزراء".وأضافوا أن "الصدريين تواجدوا بكثرة اثناء الاعلان عن المرشحين، للضغط على رئيس الجمهورية الذي طالب بتأييد شعبي من داخل التظاهرات لتمرير المرشح للحكومة".واشاروا الى ان "المتظاهرين المدنيين رفضوا ترشيح شخص بعينه، وأصروا على الالتزام بالشروط وليس الاشخاص، على ان يكون المرشح مستقلا ولم يتسلم منصبا في حكومات ما بعد 2003، ما تسبب بمشادات كلامية تطورت الى مشاجرة واشتباك بالأيدي والاوتاد الخشبية (التواثي)".ولفت المتظاهرون إلى أن "المتظاهرين الرافضين لمرشحيّ الجماعات الصدرية سينظمون مسيرة احتجاجية في ساحة التحرير".

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