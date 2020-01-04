شاهد ..مواقف دولية تؤكد خطورة تداعيات إغتيال سليماني

2020/01/04 | 21:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مزيد من المواقف الاقليمية والدولية سجلتها الساعات الماضية ،والتي اجمعت بمعظمها على خطورة وتداعيات اغتيال الاميركيين للفريق سليماني على الامن والاستقر...

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