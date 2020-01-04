قاسم المحبشي - متى يتجاوز العرب الحالة الخلدونية؟! مقدمة في استئناف الفعل الحضاري

2020/01/04 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_المحبشي تشهد الدوائر الأكاديمية والثقافية والإعلامية الراهنة سعاراً محموماً في ترديد كلمة "الحضارة" وما تثيره في النفوس والأذهان من ردود أفعال وعواطف وأفكار مختلفة وملتبسة أحياناً، إذ أن بداهة الاستعمال السيء للكلمة طوال السنوات الماضية قد جعلها عرضة إلى سوء فهم لا حد له، ومصدراً لكثير من الغموض واللغط والضلال، حيث بتنا نطلقها على ظواهر وأشياء لا حصر لها من قبيل الحضارة البدائية والحضارة المادية والحضارة ......

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