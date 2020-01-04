تقرير البارومتر العربي: تزايد التصورات بشأن الفساد في البلدان العربية

2020/01/04 | 21:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلمى الشامي أخصائية أولى في مجال البحوث، البارومتر العربي ثمة شكوى مشتركة تضرب بجذور عميقة في الشعارات التي تتردد خلال الاحتجاجات الأخيرة في جميع أنحاء العالم، ولا سيما العالم العربي، ألا وهي الفساد. لقد احتشدت الجماهير العربية للتنديد بالمخالفات التي تتفشى في الهياكل السياسية والاقتصادية، والتي تتجلى في النهاية في مظاهر تعطِل الحياة اليومية، […]

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