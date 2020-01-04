2020/01/04 | 21:11 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتائب حزب الله على القوات العراقية الابتعاد ١٠٠٠م عن القواعد الامريكية بدأ من الاحد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/04 | 21:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتائب حزب الله على القوات العراقية الابتعاد ١٠٠٠م عن القواعد الامريكية بدأ من الاحد) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتائب حزب الله على القوات العراقية الابتعاد ١٠٠٠م عن القواعد الامريكية بدأ من الاحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).