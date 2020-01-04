نصحت القادة بالابتعاد.. كتائب حزب الله تعلن “ساعة الصفر” وتفتح حرباً بالصواريخ مع القواعد الأميركية

2020/01/04 | 21:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت كتائب حزب الله، اليوم السبت، الأجهزة الأمنية العراقية، الى الابتعاد عن القواعد التي تتواجد فيها القوات الامريكية في عموم البلاد.وقال قائد العمليات الخاصة للكتائب ابو علي العسكري في بيان، “على الاخوة في الاجهزة الامنية العراقية الابتعاد عن قواعد العدو الامريكي لمسافة لا تقل عن الف متر ابتداء من مساء يوم غد الاحد “.[…]

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