2020/01/04 | 21:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، سقوط عدد من الصواريخ في ساحة الاحتفالات بالمنطقة الخضراء ومنطقة الجادرية ببغداد فضلا عن سقوط عدد اخر من الصواريخ على قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين.واظهرت صور حصلت عليها “يس عراق” من اثار سقوط عدد من الصواريخ نوع “كاتيوشا” بمنطقة الجادرية التي تحوي مقرات لفصائل بالحشد الشعبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بتوقيت واحد: كاتيوشيا تستهدف الجادرية والخضراء وقاعدة بلد الجوية.. شاهد الصور) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بتوقيت واحد: كاتيوشيا تستهدف الجادرية والخضراء وقاعدة بلد الجوية.. شاهد الصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).