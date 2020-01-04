2020/01/04 | 21:14 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجّهت كتائب حزب الله، السبت، رسالة إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقال المسؤول الأمني للكتائب ابو علي العسكري في تغريدة على موقعه في "تويتر" وأطلعت عليها السومرية نيوز :"سلامنا للحلبوسي..



غدا وبعده عيوننا عليكم تراقب بدقة ما ستؤول اليه قراراتكم بخصوص وجود قوات الاحتلال الصليبية".

وأضاف العسكري :"كنا نتابع اتصالاتكم الفيديوية مع سفارة الشر قبل يوم الصولة، نشكركم لاعتراضكم على قتل اخوتنا في القائم، اكملوا هذا الموقف الوطني باقرار اخراج القوات الغازية".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتائب حزب الله توجّه رسالة إلى رئيس البرلمان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتائب حزب الله توجّه رسالة إلى رئيس البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).