عادل عبد المهدي يوجه باعلان حالة الحداد ثلاثة ايام على ارواح شهداء الحشد الشعبي

2020/01/04 | 21:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد عادل عبدالمهدي يوجه باعلان حالة الحداد على ارواح الشهداء، لمدة ثلاثة ايام واعتبارا من اليوم السبت .

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