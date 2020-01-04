2020/01/04 | 21:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ريال مدريد يضرب حصون خيتافي بثلاثية في الليغا بغداد- ساري تحسين فاز فريق ريال مدريد بكرة القدم امس السبت بنتيجة ثلاثة اهداف من دون رد خلال مواجهة فريق خيتافي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الاسباني.وسجل ثلاثية الملكي الحارس دافيد سوريا لاعب خيتافي بالخطأ في مرماه في الدقيقة ( 34) […]

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