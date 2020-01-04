2020/01/04 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم

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مقرب من الصدر: لم نرشح اي احد في ساحة التحرير لمنصب رئيس الوزراء

يتبع .........

بغداد اليوم- بغداد

حصلت وكالة (بغداد اليوم)، الإخبارية، السبت، على صور تظهر وجود قيادات سياسية وامنية ودينية في مطار النجف لاستقبال جثامين شهداء الضربة الجوية الامريكية.

وقال مصدر محلي، ان حضور شعبي وسياسي وامني كبير بالقرب من مطار النجف، استعد

بغداد اليوم-بغداد

وجه رئيس حكومة تصريف الاعمال، عادل عبد المهدي، السبت (4 كانون الثاني 2019) بإعلان الحداد في العراق لمدة 3 أيام.

وذكر بيان، للمكتب الإعلامي لعبد المهدي، أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي وج

بغداد اليوم - بغداد

رأى عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم همزة، السبت 4 كانون الثاني 2020، ان الاتفاقية الامنية العراقية –الامريكية، انتهت منذ ثلاث سنوات، فيما اشار الى ان البرلمان يجب ان يصوت على اخراج جميع القوات من ا

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