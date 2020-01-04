ابنة الشهيد المهندس : لقد بنى والدي جيوش ومؤسسات وليس فقط أشخاص ..

2020/01/04 | 21:45 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 📡 #متابعات ……… قالت ابنة أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي الذي استهدف بغارة أمريكية قرب مطار بغداد، برفقة قائد فيلق القدس قاسم سليماني، والتي أدت الى مقتلهما […]

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