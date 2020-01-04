تحذيرات سياسية من إلغاء اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن

2020/01/04 | 21:49 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق حذر القيادي في جبهة #الإنقاذ والتنمية، #أثيل_النجيفي، اليوم السبت، من خطورة إلغاء اتفاقية #الإطار_الاستراتيجي بين #بغداد و #واشنطن، وسط دعوات من قوى سياسية موالية لإيران بضرورة […]

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