مصدر: قصف صاروخي يستهدف مجمعاً تتواجد فيه قوات اميركية وسط الموصل

2020/01/04 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- نيوى

افاد مصدر أمني من محافظة صلاح الدين، السبت (04 كانون الثاني 2020)، باستهداف مجمع تتواجد فيه القوات ...





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