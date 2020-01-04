العراق يتخذ أول موقف من القوات الأمريكية ويعلن الحداد: طعنونا في الظهر

2020/01/04 | 21:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلن العراق، أول موقف فعلي من القوات الأمريكية بعد اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بضربة جوية فجر الجمعة.

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة تقييد عمل القوات الأمريكية في العراق إثر اغتيال سليماني والمهندس

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، يوم السبت 4 كانون الثاني/يناير، إن "قيادة القوات المسلحة اتخذت قرارًا يقيد عمل القوات الأميركية في العراق".

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شكوك وتفاصيل "سرية"

ووصف خلف، الغارة الأمريكية (البرق الأزرق) التي أدت إلى مقتل سليماني والمهندس بأنها "طعنة في الظهر"، مشددًا أن "العمليات الأمريكية في البلاد يجب أن تتم بموافقة العراق".

وشارك رئيس الحكومة المستقيلة، عادل عبد المهدي، السبت، في مراسم تشييع قتلى الهجوم الأمريكي، بحضور شخصيات سياسية وقادة فصائل مسلحة.

فيما سبق المراسم اجتماع لمجلس الأمن الوطني برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، بحث تطورات الأوضاع والقضايا الأمنية في البلاد بعد "الإعتداء الذي أدى إلى استشهاد عدد من الشخصيات القيادية"، على حد تعبير بيان الحكومة.

أدان مجلس الأمن الوطني الهجوم الأمريكي واعتبره خروجًا عن دور وشروط تواجد القوات الأمريكية

وأكد المجلس، دعمه لموقف القائد العام للقوات المسلحة بـ "استنكار وإدانة انتهاك سيادة العراق ورفض الاعتداء ومايمثله من خروج عن دور وشروط تواجد القوات الأمريكية، وللدعوة التي وجهها إلى مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية من أجل تنظيم وتوحيد الموقف الرسمي العراقي واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لحفظ كرامته وأمنه وسيادته".

في السياق، وجه عبد المهدي، مساء السبت، بإعلان حالة الحداد على "أرواح الشهداء"، لمدة ثلاثة أيام واعتبارًا من اليوم 4 كانون الثاني/يناير.

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