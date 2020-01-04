مجهولون يغتالون ناشطا في بغداد

2020/01/04 | 22:05 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أفاد مصدر أمني لمراسل "كلكامش برس" بأن مسلحين مجهولين اغتالوا في العاصمة بغداد السبت، ناشطا في الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنخبة السياسية الحاكمة منذ عام 2003.وقال المصدر، إن ”مسلحين مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية، أطلقا النار من مسدسين مزودين بكاتمين للصوت على ناشط في الاحتجاجات (لم يكشف عن اسمه لدواع تتعلق بالتحقيق) ما أسفر عن مقتله في الحال“.وأوضح المصدر (طلب عدم نشر اسمه) أن ”الناشط تعرض للاغتيال في حي الصدر (شرق بغداد) أثناء عودته من ساحة التحرير“ معقل المتظاهرين وسط بغداد.وأضاف المصدر أن ”السلطات الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث، ونقلت جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي“.ويتعرض الناشطون في الاحتجاجات إلى هجمات منسقة من قبيل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب في أماكن سرية منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من شهرين.وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ نحو شهر.

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