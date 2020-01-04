2020/01/04 | 22:05 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مصدر امني خاص للتغيير: سقوط صاروخ كاتيوشا قرب سيطرة الروضة بمنطقة الجادرية ببغداد

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