شاهد: مراسم استقبال جثامين الشهداء القادة في مطار النجف

2020/01/04 | 22:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت النجف الاشرف مساء اليوم السبت، جثامين الشهداء القادة من الحشد الشعبي بعد انتهاء مراسم تشييعهم في كربلاء المقدسة وبغداد....

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