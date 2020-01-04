المرجع الديني الشيخ بشير حسين النجفي يؤم صلاة الجنازة على جثامين شهداء الحشد الشعبي

2020/01/04 | 22:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يؤم المرجع الديني الكبير الشيخ بشير حسين النجفي صلاة الجنازة على ارواح شهداء الحشد الشعبي بمشاركة السيد محمد رضا السيستاني نجل المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني.ووصلت جثامين الحاج أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني وبقية شهداء الحشد الشعبي الذين قضوا بالعدوان الأميركي، مساء السبت، إلى محافظة النجف الأشرف حيث مثواهم الأخير.

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