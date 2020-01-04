2020/01/04 | 22:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت عمليات نينوى للحشد الشعبي، السبت، تعرض مقراتها في مدينة الموصل الى عملية قصف.وقالت القيادة في بيان وتلقته وكالة صدى، إنها تنفي الاخبار المتداولة حول تعرض مقراتها إلى قصف في مدينة الموصل حيث ان الاصوات التي سُمعت هي العاب نارية في حي الصديق ومنصة الاحتفالات.وحذرت قيادة العمليات، الصفحات المأجورة التي تقوم ببث الدعايات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات نينوى للحشد الشعبي تنفي تعرض مقراتها في الموصل للقصف وكالة صدى الاعلام للانباء.

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