الحشد الشعبي في نينوى ينفي حدوث انفجار في مدينة الموصل

2020/01/04 | 22:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ نينوى

نفت قيادة عمليات الحشد الشعبي، في محافظة نينوى، السبت، الانباء المتداولة حول حدوث انفجار في مدينة...





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