2020/01/04 | 22:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ساعات قليلة من خلاف معتصمي ساحة التحرير مع اصحاب القبعات الزرقاء التابعين لمقتدى الصدر، بشأن ترشيح شخصيتين لرئاسة الوزراء، سارع صالح محمد العراقي المقرب من مقتدى الصدر الى نفي الترشيح.حيث اعلن العراقي عبر تغريدة له بموقع فيس بوك” براءة التيار من المرشحين لرئاسة الوزراء عبد الغني الأسدي ورحيم العكيلي.لن نصوّت وقال صالح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر والشيوعي يتبرأون من بيان التحرير: لم نرشح العكيلي والأسدي ولن نصوت لأحد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر والشيوعي يتبرأون من بيان التحرير: لم نرشح العكيلي والأسدي ولن نصوت لأحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).