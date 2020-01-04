البنتاغون يلغي مناورات مع المغرب إثر اغتيال سليماني

2020/01/04 | 22:24 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن ـ وكالات: قررت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، إلغاء التدريبات البحرية المشتركة بين واشنطن والرباط، والمقررة في الثامن من الشهر الجاري، على خلفية اغتيال اللواء الإيراني قاسم سليماني.ووفقا لموقع […]

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