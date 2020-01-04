الكربلائي يصلي صلاة الميت على جثامين الضربة الاميريكية

2020/01/04 | 22:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي النصر الله/..صلى ممثل المرجعية الدينية في محافظة كربلاء عبد المهدي الكربلائي ، مساء السبت ، صلاة الميت على جثامين الضربة التي نفذت بواسطة طائرات امريكية مسيرة في محيط مطار بغداد امس الجمعة .وشيع المئات من انصار التيارات الدينية والحشد الشعبي جثامين نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندي، وقائد فيلق القدس […]

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