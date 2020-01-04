صالح العراقي يعلق على انباء علاقة التيار الصدري بترشيح الاسدي والعكيلي لرئاسة الحكومة

2020/01/04 | 22:28 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- رد صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، على انباء ترشيح التيار الصدري لشخصيتين لشغل منصب رئيس الحكومة المقبلة.وقال العراقي في تعليق باحدى صفحات الفيسبوك، التي تساءلت عن علاقة التيار الصدري بمرشحي ساحة التحرير عبد الغني الاسدي ورحيم العكيلي، أجاب “لن نرشح احد… ولن نصوت لاحد”.واضاف “اذا ...

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