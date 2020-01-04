سقوط اكثر من عشرة صواريخ على منطقة القصور الرئاسية وسط الموصل

2020/01/04 | 22:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بسقوط اكثر من عشرة صواريخ على منطقة القصور الرئاسية وسط الموصل.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، انه "سقطت اكثر من عشرة صواريخ على منطقة القصور الرئاسية التي تضم قواعد عسكرية اميركية وسط الموصل".

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