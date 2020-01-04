بماذا رد وزير الصدر على رفض معتصمي التحرير ترشيح الاسدي والعكيلي لرئاسة الوزراء

2020/01/04 | 22:36 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف

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