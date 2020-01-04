رشقة صاروخية على ثكنات عسكرية امريكية وسط الموصل

2020/01/04 | 22:36 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفاد شهود عيان في محافظة نينوى، مساء اليوم السبت، بسقوط عدداً من الصواريخ على ثكنات عسكرية في منطقة القصور الرئاسية وسط مدينة الموصل.وقال الشهود لـ"كلكامش برس"، إن "منطقة القصور الرئاسية وسط مدينة الموصل، والتي تضم ثكنات عسكرية، تم قصفها بعدد من الصواريخ مساء اليوم، وتصاعدت أعمدة الدخان هناك".وأشاروا إلى "سماع دوي نحو عشرة انفجارات لكن لا يُعرف ما إذا كانت لسقوط الصواريخ أن لانفجار مشاجب أسلحة وأعتدة".وفي وقت سابق من الليلة، هددت كتائب حزب الله بأن جميع القواعد العسكرية التي تتواجد فيها قوات أمريكية باتت هدفاً لها.وقال قائد العمليات الخاصة للكتائب في تصريح تابعته "كلكامش برس"، ان "على الاخوة في الاجهزة الامنية الابتعاد عن قواعد العدو الامريكي لمسافة لا تقل عن الف متر ابتداء من مساء الاحد".وشدد على "قادة الاجهزة الامنية الالتزام بقواعد السلامة لمقاتليهم وعدم السماح بجعلهم دورعا بشرية للصليبيين الغزاة".

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